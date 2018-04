''Ainda somos os líderes em alimentos''

A resistência dos países emergentes aos efeitos negativos da crise financeira internacional fortaleceu a presença do Brasil dentro do Grupo Carrefour. A subsidiária brasileira ocupa hoje a terceira posição no ranking de vendas por países, atrás da França, que é matriz, e da Espanha. Mas os planos são de crescimento. "Queremos ser o segundo do grupo Carrefour até 2015. Mas isso pode acontecer antes", diz o diretor-presidente do Carrefour Brasil, Jean Marc Pueyo. Além da ascensão do Brasil no ranking de faturamento, ele diz que o País também está ampliando a sua fatia nos lucros da companhia. A seguir, os principais trechos da entrevista: O que o Carrefour pretende fazer para retomar a liderança do varejo perdida para o Pão de Açúcar, após a compra do Ponto Frio? É interessante essa história de liderança. É lógico que estávamos felizes na liderança, mas não é só um objetivo permanente. A liderança um dia pode estar com um, outro dia com outro, porque as diferenças entre as três principais redes não são tão grandes no mercado brasileiro. Estamos abrindo um Atacadão por mês, também fizemos aquisição de algumas lojas do Gimenes, estamos abrindo alguns hipermercados, nós vamos abrir alguns supermercados e temos o braço de lojas de desconto, o Dia%. Fazemos um investimento pesado em termos orgânicos porque estamos procurando a rentabilidade desse investimento, não é só ganhar market share. Claro que nós preferimos ser líderes de mercado. Agora, se olharmos a maneira como essa liderança está hoje, consideramos que continuamos, entre aspas, líderes do varejo alimentar. Nosso ponto não é correr atrás de market share. O grupo chegou a estudar a compra do Ponto Frio? Não olhamos, não entramos nesse jogo. Por que vocês não tiveram interesse? Nós temos hoje vários modelos. Somos capazes de ter um crescimento anual na casa de dois dígitos em termos de venda e rentabilidade. Vamos continuar a focar nisso. Cada vez que se faz uma aquisição há uma oportunidade, mas também risco. Nunca se sabe o que vai acontecer. Ter um plano consistente de crescimento orgânico é bem melhor que fazer aquisição. Não estou descartando a possibilidade de, no futuro, entrarmos nesse negócio (de eletroeletrônicos). Mas, no momento, nossos times estão focados naquilo que sabemos fazer bem e com rentabilidade. Muitas empresas estão com problemas nas matrizes, como o próprio Carrefour. O Brasil virou um marcado preferencial? Vocês pensam em aumentar investimentos ou mudar os planos para o Brasil em função dessa posição privilegiada? Se houver oportunidade, estaremos prontos para analisar e ver se faz sentido, se tem retorno. Comprar por comprar não é o objetivo. Estamos focados e atentos a qualquer oportunidade. O investimento de R$ 1 bilhão por ano está mantido. Quantas lojas serão abertas? Neste ano serão 70, e o mesmo patamar em 2010. O maior número será com a bandeira Dia%, depois o Atacadão, seguido pelo Carrefour Bairro e o Carrefour hiper. Neste ano já foram abertas seis lojas do Atacadão, dois hipermercados, compramos dez lojas do Gimenes e inauguramos entre 20 a 25 lojas do Dia%. Onde vocês vão investir? Não mudamos nossa estratégia. Estamos fortalecendo São Paulo, Centro-Oeste, Nordeste. Também queremos fortalecer nossa atuação no Norte. O Carrefour Brasil vai subir no ranking interno da companhia? Esse é o nosso objetivo. Queremos ser o segundo do grupo Carrefour até 2015. Mas isso pode acontecer até antes. Qual a posição do Brasil hoje? Terceira, atrás da França e da Espanha. Quanto do lucro do Carrefour neste ano virá do Brasil? Estamos crescendo a participação em relação ao lucro. Felizmente ou infelizmente, não sei como fecha o ano. O Grupo já anunciou que vamos fechar o ano entre 2,7 bilhões e 2,8 bilhões de resultado. Qual o cenário para este ano e início de 2010 no Brasil e na Europa? Acho que, nesse momento, temos de ser muito flexíveis, muito adaptáveis, temos de trabalhar no curto prazo e não esquecer de preparar o médio e longo prazos. Realmente, a estratégia de curto prazo é se adaptar. O subprime acabou? A situação de todos os bancos internacionais é boa? Eu não sei, e ninguém sabe. O Carrefour trabalha com um cenário de recuperação no mundo? No mundo, acreditamos que o cenário não vai melhorar no segundo semestre. Não queremos ser muito otimista, porque não há sinais que indiquem isso. E no Brasil? No Brasil estamos crescendo bem. No primeiro semestre tivemos aumento de 12% no faturamento. No segundo semestre, vamos crescer acima desses 12%.