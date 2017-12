Air Canada compra jatos da Embraer e da Bombardier A Embraer comunicou hoje a assinatura, com a Air Canada, de uma proposta comercial para a venda de 45 aviões modelo 190. O contrato final, "sujeito a um número de condições", está previsto para o primeiro trimestre de 2004 e prevê ainda a opção de aquisição de mais 45 jatos Embraer 190. "Estamos honrados com a escolha da Air Canada. Eles realizaram uma profunda e extensa avaliação técnica e operacional de vários modelos de aeronaves, o que torna esta decisão mais recompensadora para a Embraer", disse em comunicado o presidente da empresa brasileira, Maurício Botelho. A decisão de a Air Canada de adquirir os 45 jatos da Embraer, no entanto, não vai deixar preocupada a canadense Bombardier, maior e mais temível concorrente da companhia brasileira. A Air Canada decidiu também comprar outros 45 jatos (15 CRJ 200 e 30 CRJ 700) dessa companhia. E mais, de acordo com a conselheira econômica e comercial da Embaixada do Canadá, Goldie Schermann, a Air Canada compraria também outros 45 jatos da indústria aeronáutica canadense, como pretende fazer com a Embraer. "Isso prova o que sempre dissemos: que as duas companhias são muito competitivas e tem produtos muito bons", disse Goldie, ao lembrar que a Air Canada é uma companhia privada e que o governo canadense não interfere em nada nas decisões da empresa. Indagada se a decisão da Air Canada abriria caminhos para uma solução na disputa entre a Embraer e Bombardier, que se arrasta desde 1995, Goldie disse que, há dois anos, os governos canadense e brasileiro vem tentando encontrar uma solução para essa questão. "Existe um grupo técnico que está estudando como minimizar os impactos dos financiamentos nos preços das aeronaves", informou a conselheira. De acordo com ela, nessa disputa, o único beneficiado tem sido o comprador. Goldie informou que, logo depois das festas de fim de ano, provavelmente no decorrer de janeiro, o embaixador Clodoaldo Hugueney, chefe do Departamento Econômico do Itamarty, estará se reunindo com representantes canadense para dar continuidade à reunião ocorrida em novembro em Nova York. O comunicado da Embraer diz que o pedido firme da Air Canada está avaliado em US$ 1,35 bilhão, com potencial de atingir US$ 2,7 bilhões, caso as outras 45 opções também sejam exercidas. Pelo acordo, as entregas das aeronaves terão início em 2005. Se concretizado o acordo de compra, a Air Canada se tornará o terceiro cliente no mundo a fazer um pedido de Embraer 190. Em 30 de setembro passado, a família de jatos Embraer 170/190 contava com 245 pedidos firmes e 308 opções de compra.