Air France amplia parceria com Despegar.com A Air France Group anunciou que está ampliando sua parceria com a agência de viagens online Despegar.com para o Brasil, Argentina e EUA. A parceria entre as duas empresas cobria apenas o México. A Decolar.com é portal de turismo dedicado às comunidades de língua portuguesa e espanhola no mundo inteiro e oferece serviços relacionados com viagens, incluindo o acesso às companhias aéreas, hotéis, principais empresas de aluguel de veículos e pacotes turísticos para lugares no mundo inteiro. Com sede em Miami, a empresa opera em nove países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Uruguai, Venezuela, Espanha e EUA. Desde o seu lançamento em 1999, a Decolar.com possui mais de 160 mil usuários registrados e tem um faturamento aproximado de US$ 1 milhão por mês. O faturamento da empresa advém de comissões sobre venda de produtos relacionados com viagens e comissão sobre veiculação de anúncios. Em maio de 2000, a Decolar.com recebeu sua primeira rodada de investimentos no valor de US$ 10,5 milhões, investimento esse liderado pela Hicks, Muse, Tate & Furst e teve participação da Merrill Lynch Global Emerging Market Partners e do Newbridge Andean Partners LP. A Decolar. com possui alianças com o Grupo Accor, a Carlson Wagonlit Travel e a Telefónica Celular no Brasil.