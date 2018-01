Air France compra KLM A Air France assumiu o controle da companhia holandesa KLM Royal Dutch, segundo informaram hoje as duas empresas. A fusão cria a maior companhia aérea do mundo em número de vendas e consolida a privatização da Air France, já que a parte do governo francês na empresa será reduzida de 54% para 44,7% das ações. Para que o negócio pudesse ser efetivado houve uma consulta aos acionistas da KLM. No total, 89,22% deles aprovaram a Oferta Pública de Intercâmbio (OPE) amistosa. Desta forma, a Air France compra mais de 70% dos títulos em poder desses acionistas.