Air France e ADP abrem novo terminal no aeroporto de Paris A Air France e a operadora do aeroporto de Paris, Aeroports de Paris (ADP) anunciaram que o novo terminal do aeroporto Charles de Gaulle em Paris será aberto no dia 17 de junho. Em teleconferência, o chairman do ADP, Pierre Chassigneux, e o chairman e CEO da Air France, Jean-Cyril Spinetta, enfatizaram a importância estratégica desse nova infra-estrutura, destinada a adaptar-se ao desenvolvimento do transporte aéreo na área de Paris. O Terminal 2E foi construído e financiado pelo Aeroports de Paris, o qual aluga o terminal à Air France e para outros membros da aliança SkyTeam. Para o Aeroports de Paris, os investimentos totais do terminal somaram 750 milhões de euros (US$ 877,8 milhões). Para a Air France, os trabalhos realizados nesse novo terminal representou um investimento de 50 milhões de euros (US$ 58,5 milhões).