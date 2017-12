Air France e TAM aumentam oferta de vôos compartilhados A Air France anunciou nesta terça-feira o aumento de sua oferta de vôos compartilhados (code-share) com a TAM. Serão seis destinos no Brasil: Goiânia, Foz do Iguaçu, Londrina, Natal, Porto Seguro e Vitória. A escala estará disponível a partir deste mesmo dia, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde há escalas da francesa para Paris. A Air France e a TAM assinaram um acordo em junho de 1999 para operarem vôos em code-share. Além dos seis novos destinos, a companhia aérea francesa voa para dez cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A Air France também afirmou que o acordo evidencia a vontade das duas empresas de consolidarem sua cooperação mútua, que deve "aumentar ainda mais nos próximos meses".