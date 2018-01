Air France terá mais um vôo Rio-Paris dia 30 A companhia aérea Air France inicia no próximo dia 30 a operação de um segundo vôo direto entre o Rio de Janeiro e Paris, utilizando o avião Airbus-340. No dia 21 de fevereiro, a empresa começou a voar non-stop entre as duas cidades. O objetivo, de acordo com a companhia, é atender o mercado fluminense, o segundo maior para a empresa, atrás somente do paulista. Com essas novas frequências, a Air France amplia de 11 para 13 os vôos semanais entre o Brasil e a França (7 a partir de São Paulo e 6 a partir do Rio). A Air France também mantém um acordo de code share (utilização mútua de assentos) com a TAM, que voa diariamente de São Paulo para Paris.