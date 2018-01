Air Italy lança vôos regulares para 3 capitais do Nordeste A Air Italy lançou nesta quinta-feira, 8, vôos regulares de Roma e Milão para três capitais nordestinas: Fortaleza, Natal e Salvador. Os vôos, uma parceria do grupo Ostiensis Viaggi Network com a Air Italy, começarão em 13 de abril e pretendem estimular o turismo. O grupo Ostiensis, formado por 11 agências de viagens italianas e um site na internet, lançou também 30 itinerários turísticos. Os itinerários foram desenvolvidos com a Del Bianco Tour Operator, com pacotes de sete e 14 dias para incrementar o turismo de descoberta da natureza e da cultura local. São oferecidos itinerários para o Ceará (Fortaleza, Canoa Quebrada e Jericoacoara), Rio Grande do Norte (Natal e Pipa), Bahia (Salvador e Porto Seguro), Maranhão e a Parnaíba (PI). Rio de Janeiro e Ilha Grande também entraram nas propostas de itinerários das agências italianas. Será possível juntar aos vôos temporadas de uma ou mais semanas, com tarifas competitivas para o mercado italiano. Já os turistas brasileiros, a partir de Roma, vão poder chegar aos destinos italianos e europeus com custos bem menores que as tarifas tradicionais, através da colaboração do network de agências Ostiensis. "Pretendemos chegar a ser um veículo referencial para o mercado italiano que voa rumo ao Brasil", explicou o diretor comercial da Air Italy, Alessandro Notari. Segundo o gerente geral do Hotel Gran Meliá Marquise de Fortaleza, Vitório Rodrigues, os estrangeiros representam hoje 20% dos hóspedes e espera que os vôos regulares, principalmente em temporadas de baixa estação, elevem em 30% a presença desse público, promovendo a economia local.