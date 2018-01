Air Madrid suspende vôos e deixa 120 mil em terra A inesperada suspensão de operações anunciada na sexta-feira pela companhia aérea espanhola de baixo custo Air Madrid deixou em terra milhares de viajantes na Europa e na América Latina. A suspensão de atividades da companhia aérea foi decidida em plena temporada natalina. Como conseqüência, a volta para a Espanha de cerca de 120 mil pessoas que viajaram para o Brasil e outros países corre perigo. A companhia voa também para Equador, Colômbia, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, México e Peru. Segundo a Air Madrid, esta semana foram vendidos mais de 30 mil passagens. A direção da espanhola Air Madrid, centrada principalmente em vôos à América Latina, responsabilizou pela sua decisão o Ministério de Fomento espanhol. A Direção Geral de Aviação Civil, subordinada ao Ministério de Fomento, comunicou em 12 de dezembro à Air Madrid sobre a possível suspensão do Certificado de Operador Aéreo por descumprimento do plano de ações corretivas para sanar as deficiências detectadas na Companhia. O governo anunciou ações legais e o estabelecimento de um dispositivo de urgência até o dia 21 para atender aos casos mais urgentes dos viajantes afetados pela suspensão de atividades da companhia aérea. O Ministério de Fomento reservou ? 5 milhões para alugar aviões de grande capacidade e resolver o problema dos passageiros da Air Madrid, segundo o secretário-geral de Transportes, Fernando Palao. Durante os últimos meses, a Air Madrid acumulou atrasos em seus trajetos de várias horas, que afetaram principalmente os vôos para a América Latina.