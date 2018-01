Air Madrid tenta endossar bilhetes de passageiros no Brasil A companhia aérea espanhola Air Madrid, cujos vôos foram suspensos na sexta-feira, tentará endossar os bilhetes de cerca de mil passageiros atingidos pela situação no Brasil, segundo disseram neste sábado fontes da companhia. O diretor de Air Madrid no Brasil, Carlos Sprei, declarou a jornalistas que a empresa foi "surpreendida" pela suspensão de vôos e explicou que espera dar uma resposta definitiva aos clientes na segunda-feira. A direção da Air Madrid suspendeu na sexta-feira todas suas operações, antes que o Ministério de Fomento espanhol lhe retirasse a licença após meses de problemas gerados por reiterados atrasos e vários cancelamentos de vôos. O Ministério de Fomento lançou um plano de emergência para atender os passageiros da Air Madrid, que inclui o aluguel de seis aviões, dos quais um deverá chegar no domingo a Fortaleza. Nos guichês da empresa no aeroporto de Fortaleza não havia hoje nenhum funcionário e os passageiros só obtinham informações através de um número de telefone que estava permanentemente ocupado. Um cartaz dizia que "por motivos de força maior, a Air Madrid suspendeu sua atividade até nova ordem. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o telefone 3477-1371". Segundo fontes aeronáuticas, cerca de mil passageiros tinham bilhetes para viajar pela Air Madrid saindo de Fortaleza nos próximos dias. A empresa tinha quatro vôos semanais diretos de Madri para Fortaleza. Fortaleza recebia, além disso, quatro vôos por semana da empresa espanhola vindos de Buenos Aires, que para os empresários da região era uma possibilidade de atrair turistas argentinos, sobretudo para o verão. Uma vez por semana, também chegavam a Fortaleza vôos da Air Madrid procedentes de Barcelona, que depois seguiam para Santiago do Chile. Segundo disseram à EFE fontes da Infraero, essas freqüências tinham transformado a Air Madrid na principal companhia aérea internacional do nordeste do País. O secretário de Turismo do Ceará, Allan Aguiar, admitiu que a situação pode afetar o setor nos próximos meses e disse que há a possibilidade do governo do Estado entrar em contato com outras companhias para tentar manter o fluxo de visitantes europeus e da Argentina. Vôos Paris-Madri Os dois vôos programados para sexta e sábado pela Air Madrid entre Madri e Paris foram cancelados após a suspensão da atividade da companhia espanhola de baixo custo, indicaram fontes de Aeroportos de Paris (ADP). Fontes da ADP detalharam que a conexão diária da Air Madrid entre a capital espanhola e a francesa já deixou de operar na sexta-feira quando a companhia aérea suspendeu suas atividades. A companhia se limitou hoje a informar várias dezenas de pessoas que tinham comprado seus bilhetes para voar entre as duas cidades, sem que se tenha notícia de nenhum incidente em Roissy Charles de Gaulle, o aeroporto do norte de Paris ao qual chegavam os aviões procedentes de Madri.