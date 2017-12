Air Madrid terá vôos com tarifas econômicas para o Brasil A Air Madrid, companhia aérea que está sendo criada na Espanha com a proposta de realizar viagens com tarifas de baixo custo, pretende oferecer vôos entre a Espanha e o Brasil e também para outros destinos na América Latina. A Air Madrid deve começar a operar em maio com aviões Airbus e será apresentada oficialmente ao público durante a Feira de Turismo de Madri (Fitur), que começa na sexta-feira, dia 28 de janeiro. A empresa quer fornecer serviços de transporte aéreo para Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Peru, Equador e Colômbia. A República Dominicana, Cuba, Cancún e Ilha Margarita também são destinos que deverão ser servidos pela empresa, conforme informa o site do jornal "El Mundo". A nova companhia aérea é formada por um grupo de pelo menos nove empresas, incluindo a rede supermercadista Eroski e as redes hoteleiras Hotusa e Catalonia. Herminio Gil, ex-vice-presidente da Air Europa, é o diretor geral do grupo e Javier Taibo, diretor-geral da aerolínea. A empresa pretende vender 300 mil passagens aéreas por ano. As informações são da Dow Jones e do jornal El Mundo.