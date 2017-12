Airbag leva Honda a fazer o maior recall de sua história no País

No maior recall da marca já realizado no País, a Honda está convocando 477.580 modelos Fit, City, Civic e CR-V, fabricados entre 2009 e 2012, para a substituição do insuflador do airbag do motorista. Há riscos, em caso de colisão frontal, de a bolsa soltar objetos cortantes quando acionada. Só neste ano a Honda já convocou 1,191 milhão de veículos no Brasil para corrigir defeitos de fábrica.

O problema com o airbag fabricado pela japonesa Takata já levou ao recall cerca de 36 milhões de veículos em todo o mundo após denúncias de acidentes com mortes.

A Honda do Brasil informou que só iniciará o conserto a partir de novembro. "A realização do reparo depende da disponibilidade de componentes, de responsabilidade do fornecedor envolvido. Em virtude do grande número de veículos envolvidos em vários países, não é possível suprir a demanda com maior agilidade. Além disso, por se tratar de um componente importado, é necessário considerar os prazos logísticos", informa a empresa.

Outro recall para a substituição desse mesmo componente foi feito em junho, para 290.361 unidades do Fit, do Civic e do CR-V, fabricados entre 2004 e 2009.

Antes, o maior recall da Honda havia sido o de 423.217 unidades dos quatro principais modelos da marca, anunciado em maio por causa de defeito no sensor do nível de combustível. O mesmo problema já tinha levado a uma convocação em fevereiro de 604 Fit.

Mitsubishi. Outro recall anunciado ontem no País foi o de 4,4 mil veículos Outlander e Lancer, da Mitsubishi, por defeito no controle eletrônico dos faróis e limpadores de para-brisa.

Com essas convocações, o total de veículos envolvidos em recall no Brasil este ano soma 1,636 milhão (70% deles da Honda), o dobro do número registrado no mesmo período de 2014. Dados do Procon SP indicam que até ontem foram feitas 68 campanhas de recall, ante 47 no mesmo intervalo de 2014.