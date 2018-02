‘Airbnb’ de luxo ganha espaço entre brasileiros

O último destino escolhido pelo empresário Tiago Salles Rezende, de 35 anos, para viajar com a família foi o Vale do Douro, conhecida rota de vinhos em Portugal. A hospedagem ele fechou em um site que oferecia o aluguel de uma casa, localizada em uma quinta, com quatro suítes e piscina com vista deslumbrante para os montes.

O site prometia ainda a entrega do imóvel com despensa e geladeira abastecidas com os produtos da preferência do cliente. Vinhos produzidos no local, diarista e um concierge à disposição faziam parte do pacote. Outros serviços poderiam ser adicionados, como motorista, chef de cozinha e roteiros charmosos de passeios.

“A possibilidade da total privacidade com minha família e a experiência de morar em uma quinta, sem burocracia, fizeram com que eu fechasse negócio”, diz Rezende, que costuma viajar com os pais e duas irmãs. “Foi a melhor escolha, porque quando ficamos em hotel, passamos mais tempo na rua, e isso sempre é cansativo.” No ano que vem, ele vai no mesmo esquema para a Toscana, na Itália. Outro motivo que agradou foi o preço: saiu US$ 128 por dia, por pessoa. A diária de um hotel cinco estrelas na região sai por U$S 257 para o casal, fora taxas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desejo de combinar o conforto de um hotel cinco estrelas com a privacidade de um endereço mais exclusivo está impulsionando sites destinados à locação de imóveis de luxo. No Brasil, o maior deles é o Mahnai, estruturado para atender as famílias mais ricas do País. A plataforma oferece 280 propriedades de clientes próprios e 800 de parceiros no exterior. A carteira de imóveis cresce 30% ao ano.

O segredo do negócio, segundo o advogado Flávio Sarahyba, um dos sócios do Mahnai, está no serviço oferecido ao cliente. Tudo é feito sob medida e não há limite para os desejos de quem aluga. “Em dez anos de operação, só não consegui atender a um pedido, o de um cliente que queria nadar no Oceano Atlântico com pinguins.” Em geral, as demandas são mais fáceis.

“Uma das preocupações, principalmente de quem vem ao Rio, é com a segurança”, diz Charles Jonas, de 35 anos, gerente da Rio Exclusive, com 150 propriedades localizadas no Rio, na Bahia e no Ceará, além de alguns destinos em terras portuguesas. Em março, quando Justin Bieber veio ao Brasil, ficou em uma das casas mais cobiçadas do site. A mansão no Joá, bairro nobre da zona oeste do Rio, custa R$ 9,6 mil por dia. Foi a empresa que providenciou o helicóptero para transportá-lo, assim como carro blindado, motorista, seguranças e empregados. A primeira opção de hospedagem de Bieber foi o Copacabana Palace, mas quando chegou ao hotel com duas mulheres e não permitiram a entrada delas, ele se mudou.

Para todos os gostos. “Uso esse site sempre que viajo ao Rio. Virei cliente fiel quando aluguei uma cobertura na Avenida Vieira Souto e tive a ideia de fazer um jantar para amigos”, diz Priscila H., de 25 anos, mulher de um empresário gaúcho, que exige carro blindado e segurança a tiracolo. “O site mandou um chef colombiano maravilhoso que servia à francesa. Não tive trabalho algum. Foi magnífico.”

No cardápio da Rio Exclusive, há opções de todos os tipos, até mesmo bem compactas, como um estúdio de 25 m² em Copacabana, com diária de R$ 350. “O luxo não está só no tamanho, mas na qualidade do imóvel”, explica Charles. O apartamento tem decoração contemporânea e é inteligente – todos os comandos, como luz, ar-condicionado e televisão, estão concentrados em um tablet.

Para um proprietário ter seu imóvel incluído em um site desses, o processo é longo. No Casas Charmosas, por exemplo, pode levar até três meses. “A casa tem de estar mais do que bem conservada. Só aceito quarto com suíte e camas com cabeceiras, por exemplo”, diz Ana Carolina Salem Vanossi, de 51 anos, a idealizadora do negócio.

Em 2007, Ana começou com uma propriedade, a casa do sogro no litoral norte de São Paulo. Hoje, tem 250 casas cadastradas e está expandido o negócio para fora do País.