Airbus A380 chega a Cingapura em viagem de teste O avião gigante da Airbus, o A380, com capacidade para transportar 555 passageiros, fez nesta terça-feira em Cingapura sua primeira escala internacional, na última viagem técnica necessária para obter todos os certificados de vôo em dezembro. O aparelho, cujos atrasos nas entregas geraram uma crise na Airbus e no grupo aeronáutico e de defesa EADS, aterrissou no aeroporto de Changi nesta manhã, após um vôo de 12 horas vindo de Toulouse, no sul da França. O avião transportava 73 pessoas, entre elas especialistas das agências de aviação civil européia e americana, que supervisionam o comportamento do aparelho no ar e em terra. O aparelho tem o número de série MSN002 e está dotado de quatro reatores Trent 900, do fabricante britânico Rolls Royce. O A380 decolará nesta quarta-feira rumo à Coréia do Sul e no dia seguinte fará o percurso novamente. O segundo teste levará o aparelho a Hong Kong e Narita (Japão), nos dias 18 e 19, e depois voltará a sua base francesa. A terceira etapa inclui Cantão (22 de novembro), Pequim e Xangai (23), e a volta a Toulouse, no dia 24. O último vôo de teste contempla a volta ao mundo através dos pólos terrestres, com escalas em Johanesburgo (26 de novembro), em Sydney (Austrália, 28) e Vancouver (Canadá, 29), de onde voltará a Toulouse (30). A Singapore Airlines será a primeira companhia aérea a operar o A380 comercialmente.