Airbus A380 chega a Sydney em viagem técnica O Airbus A380, maior avião de passageiros do mundo, aterrissou nesta terça-feira em Sydney, em mais uma etapa das provas técnicas realizadas pelo seu fabricante. O avião de dois andares e com capacidade para 555 passageiros chegou à Austrália vindo da África do Sul, sobrevoando o Pólo Sul. Nesta quarta, seguirá rumo a Vancouver (Canadá), para depois retornar a Toulouse (França) pelo Pólo Norte. Em 13 de novembro, o A380 fez a sua primeira viagem, passando por Cingapura, Seul, Hong Kong, Narita, Cantão, Pequim e Xangai, antes de voltar à fábrica de Toulouse. A companhia aérea australiana Qantas encomendou 20 aviões A380 à companhia européia. A entrega está agendada para o período de 2008 a 2015. A Airbus tinha prometido o primeiro avião para este ano, mas teve problemas de produção.