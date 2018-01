Airbus A380 completa com sucesso vôo de teste na China Um avião de passageiros Airbus A380 aterrissou nesta quarta-feira em Cantão, sul da China, segundo vôo de teste dos sete programados para provar a confiabilidade do aparelho, informou a agência estatal Xinhua. O avião decolará na quinta-feira rumo a Pequim e Xangai, segundo fontes da Airbus China Ltd. O Airbus A380 começou sua viagem em Toulouse, no último dia 13, rumo a Cingapura, e decolou novamente no dia 15 em direção a Seul. No dia 18, o avião voou a Hong Kong e, no dia seguinte, a Tóquio. No dia 24, o Airbus A380 volta para Toulouse, encerrando a viagem de teste. O teste final será feito em dezembro, quando o Airbus voará primeiro de Toulouse a Johanesburgo, do dia 25 ao 26, antes de passar pelo Pólo Sul, em seu trajeto de 27 a 28 de dezembro entre Johanesburgo e Sydney. A segunda fase da viagem compreenderá dois vôos, o primeiro entre Sydney e Vancouver, e o segundo entre Vancouver e Toulouse, em cujo trajeto sobrevoará o Pólo Norte.