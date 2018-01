Airbus A380, o maior avião do mundo, aterrissa em Tóquio O Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, aterrissou pela neste domingo primeira vez no aeroporto internacional de Tóquio, em meio a flashes fotográficos e aplausos de muitos curiosos. O A380, com capacidade para 550 passageiros em sua versão standard e 800 na opção charter, está realizando uma série de vôos de teste e passando por vários aeroportos asiáticos para estudar sua infra-estrutura. Muitos curiosos que estavam no aeroporto de Narita, na capital japonesa, tiravam fotos do avião gigante, que decolou de Hong Kong. Na semana passada, passou por Cantão, Pequim e Xangai. "É muito, muito elegante, realmente impressiona", disse Naomichi Shiraishi, de 33 anos, à agência local Kyodo. Até agora, 15 companhias aéreas fizeram, ao todo, pedidos de 168 unidades do A380, que tem 73 metros de comprimento e 24,1 metros de altura, além de ser dividido em três andares, dois deles para passageiros. Os cinco A380 construídos até agora já realizaram mais de 730 vôos, totalizando 2.300 horas dos testes necessários para a obtenção de todas as certificações, um processo que será finalizado no fim de mês. O último vôo de teste exige uma volta ao mundo passando pelos pólos terrestres, com escalas em Johanesburgo (África do Sul, 26 de novembro), em Sydney (Austrália, 28) e Vancouver (Canadá, 29), de onde voltará a Toulouse (França, 30).