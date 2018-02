Airbus adiará novamente a entrega do A380, diz jornal francês O fabricante europeu Airbus pode anunciar nos próximos dias um novo adiamento "de cerca de seis meses" na entrega dos primeiros aviões A380, o maior avião de passageiros do mundo, informa nesta quarta-feira o jornal francês Les Echos. Segundo o jornal, "problemas na montagem" na fábrica da Airbus em Toulouse (sul da França) também poderiam impedir que a empresa entregue nove aeronaves prometidas para o ano que vem. O atraso na entrega teria sido decidido em um Comitê Executivo realizado na segunda-feira passada, e o novo calendário pode ser anunciado antes do Conselho de Administração que o EADS (consórcio europeu ao qual a Airbus pertence) realizará no próximo dia 29. A Airbus se limitou a dizer através de uma porta-voz que as informações do Les Echos "são especulações", pois a auditoria sobre o programa do A380 "não está acabada" e será divulgada no final do mês, como havia sido anunciado. A porta-voz disse que o novo presidente da Airbus, Christian Streiff, já tinha anunciado em meados do ano no Salão Aeronáutico de Farnborough que os resultados do estudo ficariam prontos no final de setembro, e disse que não se sabe ainda a data exata em que serão divulgados. Caso seja confirmado, o anúncio da impossibilidade de cumprir o prazo de entrega do A380 acontece três meses depois de outro atraso que fez cair a cúpula da EADS e que, na época, foi atribuído a problemas no sistema de cabos do avião. Os rumores sobre o anúncio de um novo adiamento na entrega do A380 começaram a circular no início do mês, quando a Airbus substituiu o diretor do programa do avião. Além disso, o grupo britânico BAE Systems, que tem 20% das ações da Airbus, expressou sua intenção de vender sua participação, dando a entender que haveria novos atrasos. "Ficaria surpreso se não houvesse novos atrasos", comentou o presidente da BAE Systems, Mike Turner. No dia seguinte, o fabricante europeu respondeu às declarações de Turner afirmando que entregará o primeiro A380 no final do ano para a companhia aérea Singapore Airlines, mas reconheceu que os outros clientes deveriam esperar até meados de 2007 para receber o avião, que pode transportar até 555 passageiros em sua versão standard. Segundo o Les Echos, os problemas causarão o adiamento na entrega de todos os aviões. A companhia Emirates, que deveria receber em abril de 2007 o primeiro dos 45 aviões A380 que encomendou, deverá esperar até outubro ou novembro, enquanto a australiana Qantas terá que esperar até o início de 2008, segundo o jornal. A alemã Lufthansa espera receber seu primeiro A380 da Airbus em abril de 2008, e a francesa Air France em novembro do mesmo ano.