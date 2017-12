Airbus anuncia a entrega de 430 aviões em 2006 O CEO da empresa aérea Airbus, Gustav Humbert, anunciou nesta quarta-feira que a companhia entregaria 430 aviões em 2006 - mais do que o concorrente norte-americano Boeing - e entregaria a mesma quantidade no ano que vem. Humbert faz a previsão em uma conferência de notícias em na Mostra Aérea Internacional de Berlim, na Alemanha, onde a companhia apresente seus novos modelos A380 superjumbo para passageiros. Airbus vende mais aviões, porém, enfrenta um problema de custo com suas novas mudanças na ampliação do A350, seu avião para rivalizar com o Boeing 787 Dreamliner. A mudança será feita após a companhia aérea receber críticas de companhia aéreas e de aluguel de jatos. A decisão de redesenhar o avião pode custar bilhões, ao mesmo passo que não fazê-lo pode resultar em uma perda nas vendas para o Boeing 787.