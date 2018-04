Airbus anuncia novo adiamento em entregas do A380 A Airbus SAS, o maior fabricante de aviões do mundo, irá adiar mais uma vez as entregas do novo superavião A380. É o terceiro atraso anunciado pela companhia, que passa por uma reestruturação que prevê cortes de pessoal e rearranjos na produção para gerar uma economia de 2 bilhões de euros, afirmaram fontes da empresa. A companhia só deverá entregar quatro dos A380 previstos para 2007, por conta da instalação de cabos e componentes (cada A380 conta com cerca de 300 quilômetros de cabeamento), segundo informou o jornal francês Les Echos. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a empresa estaria enfrentando penalidades de companhias aéreas em função dos atrasos - que infringiriam normas contratuais - e estaria inclusive estudando transferir a produção de aviões A320 de sua fábrica em Hamburgo para Toulouse, na França. As cabines de comando do A380 são instaladas em Hamburgo, com os aviões sendo transportados de Toulouse apenas para a instalação e, então de volta para Toulouse para entrega. A empresa estaria avaliando concentrar todas as operações em Toulouse, disseram as fontes. A empresa estabeleceu em 2003 uma meta de cortes de custos de 1,5 bilhão de euros até 2006, e que não será atingida neste ano. A empresa só deve reduzir os custos em cerca de 1 bilhão de euros, embora espere recuperar suas finanças no próximo ano.