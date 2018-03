Airbus deve perder liderança para a Boeing em 2007 A Airbus planeja anunciar um grande pedido de jatos e revelou nesta quinta-feira, 4, a primeira venda do A350 desde que o modelo foi redesenhado. Mesmo assim, ela não deve evitar que a rival Boeing vença a corrida de encomendas em 2007. A fabricante européia de aviões anunciou que fará uma conferência em Londres na próxima segunda-feira para divulgar o que a companhia chamou de "grande compra de aviões" por parte de um cliente não identificado. O aviso foi feito depois da divulgação de uma matéria do Wall Street Journal esta semana, que afirma que a companhia aérea da Malásia AirAsia Bhd comprará 100 Airbus de um corredor. A Airbus se recusou a comentar. A Airbus, do grupo europeu EADS, também disse que vendeu dois jatos A350XWB e seis A330-200 à empresa de leasing Pegasus Aviation Finance. O acordo pelo total de oito aviões de grande porte vale 1,4 bilhão de dólares ao preço de tabela e foi assinado em dezembro, informou a Airbus. A Boeing recebeu o recorde de 1.044 pedidos firmes em 2006, superando o recorde anterior de 1.002 do ano anterior, afirmou a fabricante de aviões. Afetada por problemas de produção e de gerenciamento, a Airbus tem ficado atrás da Boeing nos últimos 12 meses, registrando apenas 635 pedidos até o fim de novembro. A Airbus venceu o ano anterior com 1.055 pedidos, recorde da indústria, ou 1.111 pedidos antes de cancelamentos, depois de vendas surpreendentes em dezembro de 2005. Mas mesmo antes de a Boeing surpreender o mercado com os números desta quinta-feira, já esperava-se que a Airbus não mantivesse a posição de 2006, entregando a liderança da indústria 50 bilhões de dólares de volta à Boeing pela primeira vez desde 2000.