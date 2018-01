Airbus elevará produção do A320 para 36 unidades por ano O fabricante aeronáutico europeu Airbus aumentará o ritmo de produção do avião A320, seu maior sucesso comercial, e a partir de dezembro de 2008 sairão de suas linhas de montagem 36 unidades deste tipo, ao invés das 30 atuais. Os porta-vozes da Airbus confirmaram nesta segunda-feira a informação publicada pelo Wall Street Journal Europe, que atribuiu a aceleração da fabricação à compensação, em parte, da perda de receita devido aos atrasos no programa do A380, estimada em 15 bilhões de euros. Em termos práticos, o ritmo de produção nas linhas de montagem do A320 aumentará para 32 aviões a partir de janeiro de 2007, para 34 unidades em março de 2008 e 36 em dezembro o mesmo ano, segundo o vice-presidente executivo de programas, Tom Williams. A Airbus responde deste modo a uma forte demanda mundial destes aparelhos, de um só corredor, e leva em conta que sua pasta de pedidos de aviões da família A320 é de mais de 1.800 unidades A companhia formalizou recentemente seus planos para construir na China uma nova fábrica de montagem do A320, a partir de elementos que serão levados da Europa. O novo centro de produção deve fabricar quatro aparelhos ao mês em 2011. A Airbus também está analisando aumentar o ritmo de produção do A330 (um modelo maior), cuja pasta de pedidos se mantém sólida, embora neste caso a companhia afirme que está em um estágio preliminar de avaliação da situação. O Wall Street Journal Europe advertiu, no entanto, que esta aceleração da produção, que coincide com movimentos paralelos de seus concorrentes - a americana Boeing e a brasileira Embraer -, poderia enfrentar problemas de abastecimento de fornecedores de ligas de metais de alumínio, titânio ou sistemas eletrônicos. Por outro lado, espera-se que a EADS decida nos próximos dias ou semanas o lançamento industrial de um novo aparelho, o A350, que deve concorrer com outro avião de grande sucesso da Boeing, o 787.