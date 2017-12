Airbus entrega 305 jatos em 2003 e supera Boeing A Airbus entregou 305 jatos em 2003, superando sua própria estimativa, de 300 unidades, e ultrapassando pela primeira vez a Boeing. Em 2002, a Airbus havia entregue 303 aviões. A companhia registrou encomendas de 284 aeronaves em 2003, e espera receber outras 250 em 2004, segundo o diretor de vendas do grupo, John Leahy. Leahy disse que o número é "puramente uma estimativa" e que, ao contrário do que foi informado em algumas reportagens, os preços de venda dos jatos comerciais do grupo subiram em 2003 em comparação com o ano anterior e que haverá mais aumento em 2004. Leahy espera que o mercado para aviões comerciais se recupere em 2005, mas acrescentou que é difícil demais fazer uma previsão agora.