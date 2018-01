Airbus fecha 2006 com prejuízo de mais de US$ 700 mi A fabricante de aviões européia Airbus fechou 2006 com um prejuízo líquido de ? 572 milhões (US$ 740 milhões). Foi a primeira vez que a empresa registrou uma perda anual desde que começou a operar, em 1970. Em 2005, a companhia havia registrado um lucro de ? 2,3 bilhões (US$ 2,9 bilhões). O resultado acabou afetando negativamente também os números da EADS, controladora da Airbus, que saiu de um lucro também de ? 2,3 bilhões no ano retrasado para um ganho de apenas ? 99 milhões (US$ 128 milhões) no ano passado. Os co-presidentes executivos da EADS, Tom Enders e Louis Gallois, destacaram em um comunicado a necessidade urgente de aplicação do Power8 - o plano de reestruturação que prevê corte de 10 mil empregos na Airbus. "Precisaremos de tempo, mas o Power8 permitirá à Airbus ser muito melhor integrada e mais eficaz", afirmaram. As perdas da Airbus se explicam essencialmente pelo impacto financeiro dos atrasos do programa do superjumbo A380, que teve durante dois anos graves dificuldades de concepção. A fatura do projeto custou ao grupo ? 2,5 bilhões (US$ 3,25 bilhões). A Airbus também sofreu um prejuízo imprevisto de ? 500 milhões (US$ 650 milhões) relacionado ao novo avião de longa distância, o A350.