Airbus fornecerá helicópteros para Uber

MUNIQUE - A fabricante europeia de aeronaves Airbus fornecerá para o Uber helicópteros que deverão ser utilizados nos serviços da empresa, segundo anúncio feito neste domingo, 17, pelo presidente da Airbus, Tom Enders.

"Trata-se de um projeto-piloto. Avaliaremos o desempenho da iniciativa, mas estamos bastante animados", disse Enders em entrevista ao jornal The Wall Street Journal durante a conferência Digital Life Design em Munique, na Alemanha.

Enders afirma que o custo para agendar um helicóptero pelo aplicativo do Uber deve cair com o passar do tempo. O projeto será lançado dentro de algumas semanas, segundo o executivo.

Conhecida por oferecer um aplicativo por meio do qual o usuário pode pedir carros para pequenos trajetos e viagens, o Uber expandiu recentemente seus serviços e passou a oferecer outras formas de transporte, como barcos.

O anúncio sinaliza também que a Airbus está buscando expandir a sua carteira de clientes, já que as vendas para compradores tradicionais têm sido prejudicadas pelos baixos preços do petróleo.

Empresas de petróleo e gás são clientes estratégicos para a Airbus no segmento de helicópteros comerciais de alto padrão. Entretanto, a queda nos preços das commodities levou essas companhias a cortar custos e reduzir a compra e o uso de helicópteros.

No mês passado, Enders disse que as vendas de helicópteros, que já tinham recuado em 2014, caíram ainda mais em 2015. (Dow Jones Newswires)