Airbus nega que esteja negociando com a Varig O consultor da Airbus no Brasil, Mário Sampaio, declarou nesta sexta-feira que a fabricante européia não está em negociações para vender aviões para a Varig. "O grande cliente da Airbus no Brasil chama-se TAM, que adquiriu 120 aviões da fabricante nos últimos 8 anos", disse Sampaio. O consultor explicou ainda que o relacionamento da Airbus com a TAM é "excelente". Sampaio disse ainda que consultou a sede da fabricante em Toulouse, na França, e recebeu a informação de que "não existe negociação com outras companhias aéreas no Brasil". Na quinta-feira, o presidente do conselho de administração da VarigLog, Marco Antonio Audi, declarou que a Varig estaria em negociação com a Airbus e com a Embraer para a aquisição de novos aviões.