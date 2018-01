Airbus prevê demanda de 22.700 aviões em 20 anos A Airbus divulgou nesta quarta-feira, 22, em Londres, previsões de que as companhias aéreas precisarão de 22.700 novos aviões de passageiros e de carga entre os anos de 2006 e 2025, e que essas aeronaves terão um custo de US$ 2,6 trilhões. Tal prognóstico indica um aumento de 5.400 aviões em relação a previsões anteriores. O fabricante europeu prevê uma demanda de 21.900 novos aviões de passageiros, o que significa a entrega de cerca de 1.100 aeronaves por ano, em média. Há dois anos, esse número era de 800. Segundo a Airbus, isso se deve a um aumento previsto do tráfego aéreo anual, em conseqüência do crescimento das companhias de baixo custo na Ásia, os processos de desregulamentação do setor na Índia e o aumento do número de turistas chineses, que, segundo a Airbus, deve se multiplicar por dez nos próximos dez anos. "Ao longo dos próximos 20 anos, o número de aviões de passageiros aumentará para mais do que o dobro" do atual, estimou o representante comercial da empresa, John Leahy, em um ato na capital britânica. "Desde 2000, os novos operadores, assim como o forte crescimento econômico registrado sobretudo em economias emergentes, geraram um crescimento de quase 30% dos assentos disponíveis", acrescentou. As rotas de transpacíficas, transatlânticas e as que ligam a Europa à Ásia aumentarão 60%, enquanto as cidades com aeroportos importantes verão seu tráfego aéreo praticamente duplicado em um prazo de dez anos. Segundo a Airbus, os novos aviões de grande porte permitirão às companhias aéreas maximizar seu potencial de lucro e cumprir melhor as exigências ambientais e de tráfego aéreo. O fabricante europeu prevê uma demanda de 1.660 aviões de grande porte avaliados em US$ 503 bilhões (20% do valor total das vendas), 1.260 deles de passageiros, como o A-380, o maior do mundo na categoria. Essa demanda será especialmente elevada nos países da região da Ásia-Pacífico, que concentrará, segundo a Airbus, 56% das entregas, seguida pela Europa, com 23%. Aeroportos Os vinte maiores aeroportos do mundo concentrarão mais de dois terços dos destinos mundiais dos aviões de grande porte. A Airbus espera que até 2020 partam do aeroporto londrino de Heathrow (um dos de maior tráfego aéreo do mundo) 85 vôos diários do A-380 e que esse avião gigante, cujos atrasos na entrega resultaram em uma crise para o fabricante europeu, transite por mais de 70 aeroportos em 2011. A demanda de aviões de passageiros de corredor duplo continuará crescendo, com 5.267 aparatos que devem ser entregues nas duas próximas décadas, 39% deles na Ásia-Pacífico. Avaliados em US$ 1,009 bilhão, estas aeronaves concentram 42% do valor total de todos os aviões de passageiros entregues. A companhia acredita que responderá a essa demanda com seus modelos A330 e A340, e também com a nova versão do A350, que deve competir com o 787 da Boeing. Mais de 70% de todas as aeronaves entregues nos próximos anos serão do modelo de um só corredor, segundo a Airbus, que calculou a demanda em 15.300 aeronaves, que representarão 42% do custo total. Essa demanda será maior na Europa e América do Norte, mas na Ásia espera-se que o mercado das companhias aéreas de baixo custo quintuplique sua frota, que iria de 236 aviões para mais de 1.300 até 2025. Os Estados Unidos serão o país que receberá o maior número de aviões de passageiros no período 2006-2025, um total de 6.628, seguido pela China, com 2.929, e pelo Reino Unido, com 1.282.