Airbus reduzirá em mais de 80% o número de terceirizados O fabricante europeu de aviões Airbus anunciou nesta terça-feira, 7, que reduzirá em mais de 80% o número de seus terceirizados, dentro do plano de economia elaborado por causa dos atrasos nas entregas de seu avião gigante A380. Os aproximadamente 3.000 terceirizados que a empresa tem atualmente ficarão em cerca de 500, disse um porta-voz da companhia. O porta-voz afirmou também que a medida pretende reduzir as despesas e aumentar a eficácia. Até 2010, a Airbus se propôs a reduzir em 350 milhões de euros suas despesas de compras e em 900 milhões de euros os custos gerais de administração, disse o porta-voz. Além disso, a Airbus reduzirá consideravelmente o número de centros logísticos, que passarão dos 80 atuais para entre quatro e oito. A redução do número de provedores tinha sido revelada nesta terça pela imprensa alemã, que indicava que, paralelamente, o fabricante europeu aumentaria em 50% o volume de terceirizados em países com baixos custos de produção, o que o porta-voz não confirmou. No início do mês passado, a Airbus anunciou um plano de economia de 2 bilhões de euros anuais a partir de 2010, a fim de enfrentar as dificuldades derivadas do programa do A380.