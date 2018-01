AirChina lança primeira rota entre Brasil e China A AirChina realizará no domingo, 10 de dezembro, seu vôo inaugural ao Brasil pela rota Pequim-São Paulo com escala de reabastecimento em Madri. Esta é a primeira vez que uma companhia chinesa oferece regularmente vôos diretos ao Brasil. O vôo deverá ter 22 horas de duração. Atualmente a viagem entre Pequim e São Paulo leva mais de 30 horas, com conexão obrigatória via Europa ou Estados Unidos. Um dos passageiros do vôo inaugural - que já está lotado - será o Embaixador brasileiro na China, Luiz Augusto de Castro Neves, que vai participar da cerimônia de inauguração da rota e depois embarcar com sua esposa para o Brasil. A aeronave designada para o trajeto é um Boeing 767, que tem pouco mais de 280 assentos. Passagens na classe econômica custarão a partir de 25.870 yuans (R$ 7.150). Bilhetes na classe executiva sairão por 79.650 yuans (R$ 22.350). A AirChina não oferece primeira classe ao Brasil, embora disponha desta classe para outros destinos. Acordos O estabelecimento desta rota estava previsto na série de acordos bilaterais assinados pelo presidente Lula em maio de 2004, quando visitou a China. A idéia original era que a Varig participasse da parceria para explorar esta linha, mas problemas financeiros enfrentados pela empresa brasileira obrigaram a AirChina a desenvolver o projeto sozinha. A companhia chinesa oferecerá inicialmente dois vôos por semana, com partidas às quinta-feiras e aos domingos. Caso a rota se prove economicamente viável, há planos de aumentar a frequência para quatro saídas semanais. "O intercâmbio comercial entre os dois países tem se intensificado, e esta rota vem atender a uma crescente demanda tanto de pessoas viajando a trabalho quanto de turistas" disse à BBC Brasil o diplomata Luciano Souza, chefe do setor comercial da embaixada brasileira em Pequim. "O Brasil é destino aprovado pelo governo chinês para o turismo de seus cidadãos. Com isso, há muito potencial para desenvolver a ida de chineses ao Brasil", avalia Souza. Com a nova rota a AirChina espera atender não apenas a viajantes do Brasil e da China, mas também da Argentina, Chile e Uruguai que queiram voar à Ásia via São Paulo.