Ajuda à vista ESCRITURA X DECLARAÇÃO - Técnicos do governo acreditam que a exigência de escritura nos financiamentos da Caixa à construção tem dificultado, principalmente, projetos de pessoas mais carentes, que vivem em áreas em fase de regularização. Por isso, a ideia é permitir que o banco aceite uma declaração de propriedade, emitida pelas prefeituras. BANCO DO BRASIL - Instituição foi convocada pelo governo para conceder financiamento imobiliário para famílias que recebem de dois a dez salários mínimos por mês (R$ 930 a R$ 4.650). ICMS - Cinco governadores (Amazonas, Bahia, Sergipe, Piauí e Pernambuco) já concordaram em abrir mão do ICMS cobrado no segmento de materiais de construção. SPREAD BANCÁRIO - Governo promete intensificar pressão para que taxas de juros cobradas nos financiamentos caiam.