Ajuda de Abu Dhabi evita calote de bônus da Nakheel A problemática incorporadora imobiliária Nakheel, de Dubai, disse nesta segunda-feira que pagará seus "bônus islâmicos" (sukuks) de US$ 3,52 bilhões nas próximas duas semanas, evitando um calote, após o emirado vizinho Abu Dhabi entrar em cena com uma ajuda de US$ 10 bilhões.