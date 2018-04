Ajuda de US$ 2 bilhões do BC aos exportadores começa na sexta-feira A partir da próxima sexta-feira, além das intervenções normais que vem fazendo ultimamente no mercado de câmbio, o Banco Central irá aumentar o volume de dólares em circulação, oferecendo linhas de crédito para o comércio externo. Ao todo, serão ofertados US$ 2 bilhões por meio de leilões previamente anunciados pelo BC. Com isso, o governo espera compensar a queda de quase 15% verificada nessa modalidade de crédito desde o início do ano e aliviar a pressão sobre a cotação do dólar. Em, no máximo 180 dias, o BC acredita que poderá recomprar, nem que seja parcialmente, esses dólares e recompor as reservas internacionais do País. A forma como foi estruturada a oferta de linhas terá um efeito inicial semelhante a uma intervenção direta para venda de moeda estrangeira. Na sexta-feira, o BC fará um leilão oferecendo US$ 100 milhões com prazo de 180 dias. Os bancos que operam no mercado de câmbio em nome do BC, chamados de dealers, farão as propostas para obter os recursos e terão dois dias úteis para repassar os dólares recebidos aos exportadores. Na prática, a autoridade monetária estará irrigando o mercado. No vencimento da operação, o banco terá que acertar as contas com o BC mas o pagamento será feito obrigatoriamente em reais. Dessa forma, o governo evita o impacto na formação da taxa de câmbio na época do vencimento. Se o mercado estiver com um volume elevado de moeda estrangeira, o BC poderá até usar os reais que recebeu para recomprar dólares. Caso contrário, esses recursos servirão naturalmente para suprir uma demanda interna dos bancos e empresas. Como isso só deverá ocorrer 180 dias após os leilões, essa é uma decisão que ficará para o próximo governo. A operação de venda de linhas de comércio será computada dentro do limite mensal de US$ 3 bilhões para intervenções no câmbio acertado com o FMI. No entanto, o diretor de Política Monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo, destacou que o governo poderá ampliar o volume destinado para esses leilões, se achar necessário. Ele ressaltou ainda que poderá haver aperfeiçoamento nesse novo mecanismo caso o BC verifique que ele não está atingindo o objetivo, que é aumentar os recursos para o comércio exterior. ?O volume e os próximos leilões serão decididos a partir da demanda do mercado?, afirmou. Para tentar estimular a competição nos leilões, o BC estabeleceu que cada instituição financeira terá um limite de recursos que levará em conta, o volume médio de recursos que ela destinou ao comércio exterior nas últimas quatro semanas, seja com recursos próprios ou captados de terceiros. ?Isso evitará que o banco diminua o valor financiado com outras fontes de recursos e utilize só o do BC. Se ela fizer isso, a participação nos leilões seguintes irá reduzindo?, disse Figueiredo. A medida não impede que ocorra essa redução. Além disso, se o banco não repassar o dinheiro ao exportador dentro do prazo previsto, terá que depositar os recursos no BC sem direito a remuneração. Toda essa estratégia do BC tem como objetivo compensar a escassez de recursos para financiar a exportação que vem ajudando a manter a cotação do dólar em alta. Em janeiro, segundo o diretor de Assuntos Internacionais do BC, Beny Parnes, o saldo das linhas destinadas à exportação pelos bancos estrangeiros para instituições no Brasil era de US$ 13,7 bilhões. No final das semana passada, esse estoque era de US$ 11,8 bilhões. Nesse mesmo período, destacou o diretor, as exportações têm aumentado e a procura por crédito cresceu. ?Desses US$ 2 bilhões, parte foi recuperado com empréstimos entre matriz e filial mas o prazo é mais curto. Com a cotação do dólar mais elevada, as empresas têm procurado contratar o câmbio para exportação e houve uma queda na oferta de linhas dos bancos lá fora?, afirmou. ?Nosso objetivo é entregar US$ 2 bilhões nas mãos dos exportadores?. Ele disse que o BC poderá ainda desenvolver novos mecanismos com essa finalidade.