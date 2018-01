Ajuda do FMI à Argentina daria fôlego ao mercado O mercado sinaliza uma abertura mais calma esta manhã depois do forte estresse de ontem, reagindo à notícia de que a Argentina tem chances de obter um empréstimo de US$ 6 bilhões junto ao FMI, segundo informa o jornal Ámbito Financiero. As primeiras ofertas de transações no mercado de títulos da dívida externa, agora há pouco, apontavam para valorização dos papéis argentinos. A alta era de 4% no FRB e de 3,40% no Global 08. O ingresso de recursos, com o objetivo reforçar as reservas do país, significaria um alívio de curto prazo ao país vizinho. Mas operadores continuam acreditando que a situação da Argentina não será resolvida com essa medida, e nem mesmo terá condições de administrar a situação por muito mais tempo sem que se chegue a um default (moratória) ou desvalorização cambial. A queda do volume de reservas internacionais e dos depósitos bancários é um indicador bastante preocupante, porque pode acabar precipitando uma mudança cambial no país vizinho. "A Argentina não tem outra saída senão retomar o crescimento para produzir superávits e, assim, garantir o cumprimento de seus compromissos; isso não será possível com o atual regime cambial", diz um profissional. A desconfiança já não se restringe mais aos mercados, mas atinge em cheio a população. Alguns bancos estão restringindo a US$ 200 por pessoa a troca de pesos. De todo modo, a notícia sobre a possibilidade de o FMI realizar novo empréstimo está justificando um recuo do dólar comercial para venda que, há pouco, era cotado a R$ 2,4880, com queda de 0,28. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 25,240% ao ano, frente a 25,300% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,25%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.