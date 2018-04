Ajuda do G-7 só virá após acordo com FMI, diz Ruckauf O chanceler argentino Carlos Ruckauf afirmou hoje que novos empréstimos dos países desenvolvidos reunidos no G-7 só poderão ocorrer depois de o país fechar o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). "A posição unânime do G-7 é de que a Argentina tem de chegar a um acordo com o FMI, tanto para conseguir créditos como para consolidar políticas comerciais", afirmou Ruckauf em breve entrevista no aeroporto militar nos arredores de Buenos Aires, onde chegou de viagem pela Europa em companhia do presidente Eduardo Duhalde. As informações são do site do diário argentino Clarín.