Ajuste dos mercados com Selic inalterada A aposta do mercado em uma queda de 0,25 ponto porcentual da taxa de juros Selic não foi confirmada. Ontem, o Comitê de Política Monetária (Copom) optou pela manutenção da taxa nos atuais 18,50% ao ano. Nesta semana, a aposta no corte havia se tornado majoritária e, com a taxa inalterada, há um bom espaço para correção. Isso não significa, dizem operadores, que o mercado tenha perdido as esperanças de que pode haver um corte na Selic na próxima reunião, que acontece nos dias 12 e 22 de maio. Mas, certamente, a atitude conservadora do Copom reacendeu a preocupação e a atenção com os fundamentos econômicos. "O Copom deixou a mensagem de que está preocupado com o nível de inflação e que será preciso ter sinais de alívio para retomar a queda do juro; no mercado, assim, não há espaço para euforia", define um profissional. Ao final da reunião, o Copom divulgou a seguinte nota: "A convergência mais lenta da inflação às suas metas, associada ao efeito secundário dos choques dos preços administrados, levaram o Copom a manter a Selic em 18,50%, sem viés". A ata desta reunião será divulgada na quinta-feira da semana que vem. Assim, especialmente, nos próximos dias, o mercado seguirá bastante sensível à divulgação dos índices de inflação e à oscilação do preço do petróleo. Nesse sentido, potencializam a tendência de alta das taxas a divulgação do IGP-M ontem, referente à segunda prévia de abril, que ficou em 0,45%, acima das previsões do mercado, e a continuidade da alta do petróleo (há pouco, a cotação estavam em US$ 26,40 o barril negociado em Nova York). Outra notícia que reforça o tom cauteloso do mercado foi a divulgação do World Economic Outlook, documento elaborado pelo FMI, que recomenda que o Brasil continue "vigilante" na condução da política monetária para que a meta de inflação seja cumprida. Profissionais ressaltam, no entanto, que haja uma correção natural por parte do mercado, não é possível chamar a decisão do comitê de surpreendente. O otimismo cresceu muitos nos últimos dois dias, mas, até então, o mercado expressava muitas dúvidas sobre qual seria a atitude do Copom, já que havia argumentos consistentes tanto para um corte de 0,25 ponto quanto para a estabilidade. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,3320 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,43% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,530% ao ano, frente aos mesmos 18,240% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 1,47%.