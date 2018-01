Ajuste fiscal com Lula terá de ser maior do que com FHC, diz estudo O ajuste fiscal do governo Lula terá que ser mais forte do que o verificado no governo de Fernando Henrique Cardoso, avaliam o corpo de economistas do BBV Banco Brasil. Diante desta constatação, afirmam os especialistas que o tema mais relevante a se discutir é o de saber qual será a postura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva diante de um inevitável choque entre as demandas sociais através de seus inúmeros ministérios voltados para a área. Dos 24 ministérios do presidente Lula, lembram os economistas do BBV Banco, 14 têm uma atuação diretamente social. "Se o presidente Lula não conceder aos ministros Antônio Palocci e Guido Mantega legitimidade interna e sinais claros de que terão amplo suporte político para jogar duro na consolidação do ajuste fiscal, será difícil evitar que a área econômica do governo Lula, sobretudo pernosificada pelo ministro Palocci, não seja rapidamente estigmatizada como financista ou insensível socialmente", dizem os analista do BBV em seu boletim econômico diário enviado ontem a seus principais clientes. Para eles, a não compreensão de que a área econômica do governo tem a responsabilidade de ajustar as contas de forma implacável, administrando a penúria de recursos fiscais levaria a um profundo desgaste da pasta da Fazenda. "Daí surge uma oportunidade importante para mobilizar todo o governo no reconhecimento de que a não implementação de reformas estruturais dificultaria ainda mais as restrições já existentes", afirmam os economistas do BBV Banco. Por outro lado, afirmam os economistas, o presidente Lula, possivelmente mais do que qualquer outro presidente, tem um poder maior de controle sobre sua equipe ministerial. "São todos figuras respeitáveis e ilustres, mas poucos são os que têm nome próprio no sentido da autonomia de ação e capacidade de tomar decisões ousadas com controle total de suas conseqüências.