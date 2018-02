‘Ajuste vai reduzir renda para o consumo’

O banco Credit Suisse reduziu ontem a sua previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. De um crescimento previsto de 0,5%, a instituição passou a prever uma contração de 0,5%. A recessão projetada tem como pano de fundo uma piora no consumo das famílias e no investimento, de acordo com Nilson Teixeira, economista-chefe do banco. A seguir, trechos da entrevista concedida ao Estado.

Por que a expectativa de crescimento foi reduzida?

Em novembro do ano passado, quando formulamos a projeção para 2015 e 2016, os dados econômicos a partir de outubro não estavam disponíveis. Naquela época, não só a projeção da produção industrial como de parte do PIB da indústria e dos serviços, que estão, de uma forma direta ou indireta associados ao comportamento da indústria, iriam ser uma variável importante. A nossa expectativa era de um desempenho melhor do que se comprovou. Esses fatores fizeram com que a gente revisasse o crescimento do PIB de 2014, de 0,3% para zero, sobretudo por causa do desempenho do quarto trimestre, que foi pior do que se imaginava. Logo, parte-se de um estágio de uma atividade econômica mais baixa, o que colabora para que nossa projeção de 2015 seja menor.

Qual é o impacto das medidas anunciadas pelo governo no comportamento da economia?

Mudamos a previsão de crescimento do consumo das famílias. Em novembro, a nossa projeção para 2015 era de uma expansão de 0,7% e hoje é de uma alta de 0,3%. O que nós vemos é que as medidas, do lado fiscal, incorporam um aumento de impostos importante. E isso tende a reduzir a renda disponível das famílias. Ademais, o aumento do preço da energia elétrica foi maior do que a gente imaginava e o IOF sobre o crédito para as pessoas físicas também tende a reduzir a renda disponível.