Ajustes não se faz com alarde, mas com credibilidade, diz FHC Ao discursar para estagiários da Escola Superior de Guerra (ESG), o presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que o Brasil quer participação mais ativa das instituições internacionais e deve participar nelas mais ativamente. "Teremos que ter voz forte, mas de bom senso, equilíbrio; esses ajustes não se fazem com alarde, mas com credibilidade". No discurso, feito antes de ter sido anunciado formalmente o acordo do Brasil com o FMI, o presidente afirmou: "Quando há sinais de inquietação, temos que mostrar que temos apoio e dinheiro. Não vem, que não tem, não tentem pensar que aqui vai haver estrangulamento, porque temos oxigênio". Segundo o presidente, o FMI "tem que atuar antes da crise e não depois que ela se instala".