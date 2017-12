Akzo Nobel investe em nova fábrica no Rio A Eka Chemicals informou que sua unidade de produtos químicos para celulose e papel, a Akzo Nobel, investirá numa nova fábrica para a produção de solução de sílica em Santa Cruz, no Estado do Rio de Janeiro. A construção foi iniciada e a conclusão está prevista para o final de 2004. A unidade terá capacidade de produção de 12 mil toneladas por ano e sua infraestrutura permitirá ampliar esta capacidade. "A América do Sul é a única maior região do mundo produtora de papel onde não temos produção local de solução de sílica", disse a presidência da Eka.