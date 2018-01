AL oferece oportunidades para bancos privados, diz Amorim O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, vê grandes oportunidades de financiamento nos países da América do Sul para os bancos privados. Ele enfatizou esse ponto em apresentação nesta terça-feira na 40ª Assembléia Anual da Federação Latino-Americana de Bancos (Felaban). "Vejo aumento grande de financiamentos. Uma parte deles tem que ser pelos governos, mas porque não envolver também o setor privado?", disse o ministro. Ele citou que América Latina atualmente é o maior mercado para as exportações brasileiras, tendo passado a União Européia e também os Estados Unidos. Segundo o ministro, o Brasil exporta hoje mais para o México do que para o Japão e a Itália, e mais para Venezuela do que para o Reino Unido e a França. Ele observou, porém, que o Brasil não deixou de se interessar pelos grandes mercados tradicionais, mas tem mais dificuldades para negociar nesses mercados "mais maduros". "China, Índia e Rússia, são mercados muito novos, e as possibilidades de expansão são muito grandes". Segundo Amorim, em mercados recentes para o Brasil, que estão sendo explorados agora, há casos em que os bancos tem oportunidades. Ele citou que "o Brasil tem comércio intenso com Angola" e que há empresários brasileiros lá. "Mas para fazer remessa de dinheiro (de Angola) para o Brasil, se faz por Portugal", disse. Ele enfatizou também que a integração física da América do Sul traz oportunidades de financiamento para os bancos. Citou que esteve na segunda-feira na Venezuela em uma ponte sobre o rio Orinoco e que soube que agora há estrada asfaltada do Caribe até Manaus. "E tudo isso gera oportunidades de financiamento", disse. De acordo com o ministro, os bancos defendem maior velocidade nas negociações internacionais, mas quando o assunto chegou em abrir mercado para bancos estrangeiros houve reação no setor. Ele citou que está sendo negociado um acordo de serviços com o Chile. Disse também que o Mercosul já tem acordos de livre comércio com todos os países da América do Sul, quer negociar com o bloco dos países da América Central (Cica) e que a Guatemala manifestou interesse de acelerar essas negociações com o Mercosul.