AL termina ano menos vulnerável, mas não soluciona pobreza Os países latino-americanos terminam 2006 com economias menos vulneráveis e em crescimento, mas sem o impulso de outras nações em desenvolvimento, o que impede a redução da pobreza e de outros problemas sociais. O crescimento da economia mundial, a elevada demanda interna e os preços mais altos das matérias-primas foram fatores que contribuíram para que a América Latina crescesse este ano cerca de 4,75%, segundo os últimos cálculos. O crescimento da região nos últimos três anos teve média de 5%, o que os analistas consideram como um dos melhores resultados das últimas décadas. As estimativas indicam uma relativa homogeneidade nas taxas de crescimento, que estão entre 3% e 6%, exceção feita à Argentina e à Venezuela, onde pode superar 8%. Como em anos anteriores, o cone sul e a Comunidade Andina são as regiões que mostram uma maior taxa de expansão, de 6,9% e 5,7%, respectivamente. Países com baixo crescimento No entanto, a expansão econômica do México e da América Central deve ficar em 2006 abaixo do conjunto da região e, embora a diferença deva ser menor do que em anos anteriores, ficará em torno de 3,6%. Outro país que arrasta a média para baixo é o Brasil, com crescimento projetado abaixo de 3%, frente à meta de 4% que o Governo havia fixado inicialmente. Segundo o secretário-executivo da Comissão Econômica Para a América Latina e o Caribe (Cepal), José Luis Machinea, a boa notícia para a região é que sua economia, estagnada até 2002, voltou a crescer, mas ainda tem o desafio de manter pelo menos o mesmo ritmo. Há o perigo de um menor dinamismo dos EUA, que pode ter um maior efeito no México e na América Central, devido à vinculação de suas economias com a do "vizinho" do Norte, que nos países do cone sul, que tem mercados mais diversificados. Segundo uma recente análise do economista-chefe para a América Latina do Banco Mundial, o colombiano Guillermo Perry, a liquidez internacional, somada às reformas estruturais adotadas nos anos 90 pelos países da região, também geraram uma melhora "significativa" do panorama macrofinanciero latino-americano. Muitos deles têm superávit em sua conta corrente, maiores reservas internacionais, reestruturaram sua dívida a longo prazo e, em geral, são menos vulneráveis, segundo Perry. Quadro político Por outro lado, as eleições realizadas em países da região (Brasil, Chile, México, Colômbia, Peru, Costa Rica, Nicarágua, Equador e Venezuela tiveram eleições gerais em 2006) não parecem ter empreendido mudanças drásticas com relação à economia, já que foram construídos consensos sociais mais fortes sobre políticas econômicas ou investimentos estrangeiros. As exportações da região cresceram este ano a uma taxa de 19,8%, enquanto a baixa inflação e as menores taxas de juros na maioria dos países estiveram acompanhadas de um aumento da confiança e do investimento privado. A inflação na região será parecida com a de 2005, entre 5% e 7%, mas também neste capítulo há diferenças. Por exemplo, entre Argentina e Venezuela, que devem fechar o ano com taxas de 9% e 15%, respectivamente, e Peru, que terminará com menos de 2%. Se por um lado existe consenso entre os analistas no sentido de que, em linhas gerais, a região alcançou melhoras notáveis em seus indicadores macroeconômicos, por outro, os especialistas também concordam que o crescimento econômico é insuficiente para reduzir a pobreza e as desigualdades. Segundo cálculos do Banco Mundial, o crescimento da região ficou abaixo da média para países em desenvolvimento, que é de 6,3%, e da África Subsaariana (5,4%). Na região, há 213 milhões de pobres e mais de 80 milhões de indigentes, e a distribuição da renda continua sendo desigual. Entre os países com pior distribuição da riqueza, 10 são latino-americanos. Desafios As instituições financeiras multilaterais insistem na necessidade de região melhorar suas políticas fiscais, na eqüidade e na coesão social, bem como na redução das barreiras ao investimento e à iniciativa privada. Um dos principais desafios é a queda no nível de competitividade da América Latina e o custo de realizar negócios, que representam um entrave para maiores investimentos, para a geração de empregos e para a estabilidade macroeconômica.