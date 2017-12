AL teve o pior ingresso de investimento externo em 2003 O fluxo global de investimento externo direto (IED) ficou praticamente estável no ano passado, em US$ 653 bilhões, ante US$ 651 bilhões em 2002, segundo estimativa da Unctad (Comissão da ONU para Comércio e Desenvolvimento). A América Latina, impactada principalmente por Brasil, México e Argentina, foi a região que registrou o pior desempenho no ano passado em termos de IDE. O fluxo na região caiu pelo quarto ano consecutivo, chegando a US$ 42 bilhões em 2003 contra US$ 56 bilhões em 2002. No Brasil, segundo dados do Banco Central, o IDE ficou em torno de US$ 9 bilhões no ano passado, uma forte queda em relação a 2002 (US$ 16,6 bilhões). Entre os países desenvolvidos, o IDE ficou praticamente estável no ano passado, em US$ 467 bilhões. Já para os países africanos, houve um crescimento de 30% no fluxo de investimento estrangeiro, para US$ 14 bilhões. A indústria do petróleo foi a grande responsável pelo ingresso. Na região Ásia-Pacífico, os recursos também se mantiveram praticamente estáveis, em US$ 99 bilhões. A China, com US$ 57 bilhões, bateu novo recorde. Nos países da Europa Central também houve leve crescimento no fluxo de IDE, para US$ 30 bilhões. Só que, ao contrário dos anos anteriores, os ingressos para os oito países que ingressarão na União Européia diminuiu de US$ 22 bilhões em 2002 para US$ 15 bilhões em 2003. A redução mostra a tendência de mudança no IDE da regional para países menos desenvolvidos, como Romênia e Bulgária. Perspectivas A estimativa da Unctad para o investimento estrangeiro direto em 2004 é positiva. A entidade acredita na melhora da economia global, no aumento do lucro das empresas, na retomada de fusões e aquisições e no aumento da confiança dos investidores. Para a América Latina, cujo fluxo no ano passado foi afetado por incertezas políticas e econômicas, queda no número de privatizações e aumento do interesse dos investidores pela China, a melhoria no ingresso de IDE vai depender do desempenho de Argentina e Brasil. A Unctad aposta que o fortalecimento do euro vai favorecer o investimento europeu nos Estados Unidos. Para os países africanos, a entidade acredita que o setor de petróleo continuará a puxar o IDE. Já na região Ásia-Pacífico, os grandes atrativos serão os setores automotivos, eletro-eletrônico e de serviços.