AL vive melhor ciclo em 30 anos, mas fica atrás da Ásia Apesar da América Latina viver seu melhor ciclo econômico dos últimos 30 anos, o crescimento experimentado pelas economias emergentes da Ásia é duas vezes superior. Foi isso o que afirmou hoje o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, em entrevista publicada no jornal Le Monde. Para explicar esse desnível, Moreno apontou a hipótese de que na América Latina o clima para os negócios não é tão favorável como na Ásia. Além disso, ele também afirmou que "as reformas microeconômicas custam a ser colocadas em andamento, a reforma do Estado está por ser feita, o compromisso do capital humano ainda é insuficiente e os investimentos não estão à altura das necessidades." O déficit em infra-estrutura, estimando em US$ 80 bilhões, também foi citado como agravante. Lado positivo Pelo lado positivo, o presidente do BID destacou que, desde 2003, o crescimento médio anual da região alcançou 4,9%, com inflação de apenas 5,5% em 2005. Moreno acrescentou que o investimento representou um aumento próximo a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) regional, enquanto o endividamento caiu para 53% do PIB em 2005, contra 72% em 2002. O déficit orçamentário passou, no mesmo período, de 3,3% para 1,7%.