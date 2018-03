Alagoas terá maior estaleiro da América Latina

Os investimentos para a construção do estaleiro são estimados em R$ 1,5 bilhão e deverão resultar na geração de 4,5 mil empregos diretos. O empreendimento será comandado pelo empresário German Efromovich, que esteve em Maceió, em outubro deste ano, para o lançamento do projeto. O empresário é dono de outros estaleiros no Brasil, como o Mauá, no Rio.

De acordo com o governador Teotonio Vilela Filho (PSDB), a instalação do estaleiro será o maior empreendimento de Alagoas em toda a história do Estado. "Quando estiver instalado, o estaleiro de Alagoas será o maior da América Latina, com condições de construir navios de médio e grande porte", afirmou Vilela, destacando ainda a grande geração de emprego e renda que o empreendimento irá criar na região.

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Luiz Otávio Gomes, quando estiver funcionando, o estaleiro deverá gerar cerca de 18 mil empregos indiretos. "São padarias, restaurantes, farmácias, supermercados e outros estabelecimentos comerciais, que vão contratar mão de obra para atender os trabalhadores do estaleiro", acrescenta Gomes.

De acordo com o secretário, do ponto de vista técnico, o projeto do estaleiro está aprovado e os investimentos garantidos. Falta apenas a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental para avaliação nos órgãos ambientais. "Esse relatório deve ficar pronto ainda este ano para que possamos ter a liberação das licenças ambientais, que devem ficar prontas entre abril e junho de 2010", avalia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.