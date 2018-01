Alan García diz que Peru ´avança´ e crescerá mais em 2007 O presidente do Peru, Alan García, afirmou nesta terça-feira que seu país "avança" e que este ano terá o maior crescimento econômico da América Latina. García, num discurso transmitido pela televisão, fez um balanço dos primeiros seis meses de sua gestão, que começou em 28 de julho de 2006. Ele agradeceu "à maioria dos peruanos, que acredita que o país encontrou um bom caminho" e apóia o desenvolvimento. "Nestes seis meses o crescimento aumentou. Chegou a 6,7% em 2006 e continua aumentando. A inflação está controlada, em 1%. Recebemos US$ 15 bilhões de divisas, que chegam hoje a US$ 18 bilhões", afirmou. García disse que seu governo está trabalhando para que "o crescimento se transforme em emprego" e previu que este ano o investimento privado nacional e estrangeiro "baterá todos os recordes". Acrescentou que o país "deve aproveitar a situação mundial e latino-americana para não deixar passar a oportunidade" de consolidar seu crescimento. O social-democrata destacou as "centenas de obras" de infra-estrutura, os créditos às pequenas empresas e aos agricultores, e os programas de habitação e assistência social iniciados pelo Governo de Alejandro Toledo (2001-2006). "O primeiro objetivo é crescer com mais emprego, ainda este ano", enfatizou. "O Peru avança também no plano social", disse García, para depois dizer que não aceitará "o menor ato de corrupção no Governo".