Alca começa a discutir tarifas Uma etapa fundamental para a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) deve ser vencida nesta semana. Representantes de 34 países vão discutir como será, quando começará e quando será concluída a redução de tarifas de importação para o comércio do hemisfério. Isso definirá o ritmo de abertura dos mercados a partir de 2005, quando os acordos devem entrar em vigor. Os debates desta semana devem abrir caminho para as discussão do acesso a mercados, a parte substantiva das negociações. O início dessa fase está programado para 15 de maio. Daí até o final, previsto para 2004, os governos discutirão a redução de barreiras para produtos agrícolas, bens industriais e serviços, além de temas como regras para investimento estrangeiro, compras governamentais e proteção de marcas e patentes. Em que nível deve começar a redução de tarifas? Este deve ser um dos assuntos mais importantes desta semana. O Mercosul deve propor que as tarifas em vigor no dia 15 de maio deste ano sejam os pontos iniciais. A partir daí, a degravação será completada, para a maior parte dos produtos, em prazos de cinco e de dez anos a contar de 2005. Um prazo maior, de até 15 anos, pode ser proposto para uns poucos produtos. O governo do Estados Unidos defende um prazo máximo de oito anos, com uma parte das reduções concluída em até quatro. O nível inicial deve ser, para cada produto, a menor tarifa em vigor entre maio deste ano e o final de 2004. O pressuposto é que haja cortes de tarifas nos próximos anos, em obediência a acordos anteriores ou mesmo por iniciativa dos vários governos. O governo brasileiro chegou a defender, durante algum tempo, que se tomassem como referência inicial as tarifas consolidadas na Organização Mundial do Comércio (OMC). As tarifas consolidadas são as alíquotas máximas que um país pode usar. O Brasil poderia utilizar, em alguns casos, proteção de até 35%. Os impostos efetivamente aplicados, no entanto, são geralmente menores. A proposta brasileira simplesmente não colou e acabou sendo abandonada. O Grupo Andino pode ser a maior fonte de problemas nesta discussão. Seus delegados têm mostrado interesse em prazos muito maiores, de até 25 anos, e têm rejeitado as propostas dos outros países sobre o nível de partida para a diminuição de tarifas. No jargão dos negociadores, esta fase da negociação trata de métodos e modalidades. Tendo resolvido como e quando cortar os impostos de importação, os países devem preparar suas listas de concessões para debate geral. A lista brasileira deve conter entre 8 mil e 9 mil itens. Os americanos propuseram na semana passada, durante reunião EUA-Mercosul, em Buenos Aires, que as listas sejam entregues em julho. Representantes do Mercosul, depois de alguma discussão interna, concordaram em pedir um pouco mais de tempo, até setembro. Do lado brasileiro, houve quem defendesse, em Buenos Aires, a extensão do prazo até março do próximo ano, atendendo a pressões de setores industriais. Nesta segunda-feira, representantes da várias delegações ainda estavam chegando à Ilha Margarida, um importante centro de turismo próximo do litoral venezuelano. Houve só encontros preparatórios, durante à tarde. Para esta terça se espera um encontro bilateral Mercosul-EUA. A reunião da Alca, em nível de vice-ministros, deverá começar oficialmente na próxima quarta-feira e terminar na sexta-feira. A delegação brasileira será chefiada pelo embaixador Clodoaldo Hugueney, novo subsecretário do Itamaraty para Assuntos de Economia, Integração e Comércio. Seu antecessor, o embaixador José Alfredo Graça Lima, está assumindo a representação brasileira em Bruxelas, junto à Comunidade Européia.