Alca discute tarifas a partir de janeiro Caberá ao próximo governo oferecer e pedir concessões tarifárias, em nome do Brasil, para a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). As primeiras ofertas deverão ocorrer em 15 de janeiro de 2003. Essa data foi uma das decisões tomadas neste sábado por 34 negociadores das três Américas e do Caribe. Numa reunião encerrada à 1h45 da madrugada, no hotel Hilton da Ilha Margarida, eles combinaram a forma de eliminar tarifas de importação para o comércio entre parceiros do hemisfério. Mas o trabalho ficou incompleto e será necessário concluí-lo no Panamá, nos dias 12 e 13. Foi preciso terminar o encontro naquele horário para que o hotel pudesse preparar o local para uma festa de casamento. Não é um fato novo. Em 1999, em Seattle, mais de 130 delegações tiveram de abandonar o centro de conferências, onde se realizou a fracassada reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), para dar lugar a uma exposição de animais. Critérios No encontro do Panamá, dentro de duas semanas, serão discutidos critérios para negociação de serviços, investimentos e compras governamentais. Também será preciso completar o acerto sobre como será negociada a liberalização do comércio agrícola, disse à Agência Estado o presidente do Comitê de Negociações Comerciais (CNC) da Alca, o vice-ministro de Relações Exteriores do Equador, Roberto Betancourt. Se toda essa agenda for concluída, os nove grupos negociadores poderão começar, no dia 15, a discutir os problemas de acesso a mercados, a parte principal de um acordo de livre comércio. Encerrada essa fase em 31 de dezembro de 2004, estará negociada a formação de uma área de livre comércio que se estenderá do Círculo Polar Ártico à Terra do Fogo. Só um país americano, Cuba, está fora desse empreendimento. Todos os produtos, em princípio, serão envolvidos na abertura de mercados. O corte de tarifas começará em 2006 e a extinção total será realizada em quatro etapas. Algumas tarifas serão eliminadas imediatamente, outras em cinco anos e outras em dez. Um número pequeno poderá desaparecer num prazo maior. Até 2004 Os vice-ministros de Comércio resolveram também que os sócios da Aliança Latino-Americana de Livre Comércio (Alalc) farão a primeira oferta de redução de tarifas em 15 de janeiro de 2003. Em seguida os governos deverão analisar as ofertas e pedir as melhoras que julgarem necessários. Novas ofertas deverão ocorrer em agosto e, a partir daí, as discussões se estenderão até 2004. Até 15 de janeiro do próximo ano, cada país ou bloco deverá notificar as tarifas. Para decidir o nível inicial dos cortes de impostos de importação, será preciso levar em conta as tarifas notificadas no começo de 2003 e aquelas consolidadas na OMC em 31 de dezembro de 2004. Valerão as menores como ponto de partida. Como os Congressos nacionais terão um ano para aprovar ou rejeitar os acordos da Alca, a eliminação progressiva das tarifas deverá começar em janeiro do ano seguinte. Para os grupos que estão desenvolvendo uma tarifa externa comum (TEC), a base será a alíquota vigente em 1º de janeiro de 2004. Essa cláusula atende particularmente ao Grupo Andino, que se encaminha para funcionar como união aduaneira. O Mercosul mantém esse status, apesar dos muitos furos na TEC. Esses problemas correspondem a listas de exceções, normais na fase inicial de uniões comerciais, e a arranjos para atender a situações de crise. As ofertas de facilidades para bens de todos os tipos, serviços, investimentos e compras governamentais serão feitas simultaneamente, para que as negociações possam evoluir de forma equilibrada e com todos os dados sobre a mesa. Agricultura No caso da agricultura, instruiu-se o grupo negociador para aperfeiçoar o rascunho de uma proibição de uso de subsídios à exportação. A maioria dos países entende que esses subsídios devem ser definidos segundo o acordo agrícola da OMC. O Grupo Andino prefere uma definição própria da Alca. Essa diferença vai ser discutida, novamente, na reunião do Panamá. O texto em discussão também propõe também a criação de disciplinas para o uso de medidas com efeito equivalente ao dos subsídios à exportação, como créditos em condições especiais e alguns programas de ajuda alimentar. Houve um grande esforço de convergência entre o Mercosul e os países da América do Norte para a fixação dos métodos e modalidades das negociações. No começo da noite de sexta-feira as posições estavam bastante próximas. A discussão empacou, no entanto, porque o Grupo Andino e, depois, o Caricom, a associação comercial dos países do Caribe, começaram a apresentar objeções. Trabalho Foram intervenções inesperadas, que consumiram horas de trabalho. Um delegado do Caricom propôs, entre outras mudanças, que onde se indicava "até 15 de janeiro" fosse usada, em vez dessa, a expressão "em 15 de janeiro". Foi preciso muito tempo para convencê-lo de o que se pode fazer "até 15 de janeiro" também pode ser feito "em 15 de janeiro", sem que isso atrapalhe quem prefere se antecipar. Como foi preciso abandonar o salão antes das 2 da manhã, não se chegou a redigir um texto sobre o que foi acordado. Esse texto será provavelmente distribuído às delegações nos próximos dias, por e-mail. O maior risco, nesta altura, é que alguma delegação, no Panamá, resolva reabrir os pontos que foram fechados no encontro de Ilha Margarida.