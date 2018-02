Alca entra em debate no Fórum Social Mundial A Área de Livre Comércio das Américas (Alca) estará em debate hoje, durante a segunda edição do Fórum Social Mundial (FSM), que está sendo realizado na cidade de Porto Alegre até o dia 5 deste mês. O painel "Alca e Soberania Nacional" terá a participação do deputado José Dirceu (PT-SP); do embaixador e chefe do Departamento Econômico do Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimarães; do sociólogo Emir Sader; do vice-governador do Rio Grande do Sul, Miguel Rosseto; e do economista-chefe do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), Júlio Sérgio Gomes de Almeida. A Alca vem sendo motivo de protestos por parte dos participantes do Fórum Social Mundial. O presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que deverá abrir o painel "Alca e Soberania", que acontecerá na Assembléia Legislativa, já garantiu que lutará para a não instalação da Alca. Na passeata de abertura do FSM, ontem, nas ruas do centro de Porto Alegre, os participantes incluíram também a Alca como alvo de protestos. "Fora já, fora daqui, fora a Alca e o FMI", foram as palavras de ordem.