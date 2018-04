Alca provoca novas divergências entre Brasil e EUA As divergências entre Brasil e Estados Unidos nas negociações para a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) ultrapassaram as fronteiras do protecionismo agrícola e siderúrgico. Nos Grupos de Negociação de Serviços e de Investimentos, a discórdia também já está instalada, segundo o professor Amâncio Jorge de Oliveira, pesquisador do Núcleo de Relações Internacionais (Nupri) da USP e consultor da Prospectiva. Embora o setor de serviços tenha registrados as maiores altas no PIB, o debate sobre a Alca no Brasil está limitado à queda de tarifas e ao acesso de produtos do agronegócio ao mercado norte-americano. Mas a liberalização dos serviços poderá ter impacto bastante negativo sobre a economia brasileira, alerta, ressalvando que o País precisará fazer valer suas demandas nas negociações. "O debate sobre a Alca precisa amadurecer. Precisamos incluir o setor de serviços nas discussões e mudar a ótica obsessiva de que só vamos perder com o acordo", afirmou. No primeiro trimestre do ano passado, a variação acumulada em 12 meses foi de 3,47%; no segundo trimestre, de 3,39%; no terceiro, 2,94% e no quarto, 2,52%, acima dos setores agrícola e industrial. Especialista em Alca, Oliveira afirma que o Brasil defende que as normas para investimento direto estrangeiro no setor de serviços (telecomunicações, serviços de entrega por encomendas, bancos, turismo, transportes e construção civil, por exemplo) façam parte do Grupo Serviços. Os Estados Unidos querem incluí-las no capítulo Investimento. A divergência acontece porque os EUA querem usar a norma de "full protection" (proteção total), em negociação no Grupo de Investimento, para proteger suas empresas de serviços instaladas no Brasil. ?Full Protection? significa que a empresa estrangeira terá tratamento nacional, o que inclui direito de reivindicar juridicamente indenizações nos casos, por exemplo, de estatização e mudanças nas regras regulatórias. Mas, se IDE em serviços for negociado no capítulo Serviços, como quer o Brasil, em caso de lesão de mudanças nas regras as perdas serão iguais para as nacionais e para as estrangeiras. Os Estados Unidos propõem, ainda, que num eventual mecanismo ou Tribunal de Solução de Controvérsias da Alca uma empresa tenha o direito de questionar o governo do país que considera que a esteja prejudicando. Nas regras multilaterais de comércio, apenas governo pode questionar governo. Não há espaço para as empresas. Há anos o setor privado norte-americano vem reivindicando o direito de contestar as práticas comerciais de outros países, mas a questão sofre resistência dentro da Organização Mundial do Comércio (OMC). Na Alca, os EUA esperam ter mais sucesso nessa área. Outra divergência entre os dois países, que vão co-presidir o processo a partir de novembro, refere-se às listas de ofertas para liberalização de serviços. Os EUA querem apresentar a chamada lista negativa, ou seja, tudo é liberalizado imediatamente, exceto o que consta da lista. O Brasil defende a lista positiva, ou seja, só é liberalizado o que está na proposta. O grande problema é que no Brasil há muitos setores que ainda não são regulamentados, como o financeiro e a construção civil. "Como podemos então abrir as áreas que ainda nem estão regulamentadas? Tudo é muito confuso", ressalta. Para Oliveira, uma das principais falhas do Brasil no processo negociador é a falta de estudos sobre a competitividade do setor de serviços. "Poderíamos ser demandantes, por exemplo, na área de software bancário, mas não temos avaliações e nem sabemos em que outros segmentos somos fortes. Nem sabemos o que demandar", ressalvou.