Alcatel apresenta serviço de localização por celular Um serviço de localização de crianças ou idosos pelos celulares será apresentado no Rio, nesta quinta-feira, pela fabricante francesa Alcatel. O serviço, batizado pela empresa de "Anjo da Guarda", consiste basicamente em um celular, que ficaria com a criança, que emite sinais com a sua localização para outro celular, que pode ser do pai ou da mãe. Segundo a Alcatel, os pais podem definir um roteiro e o tempo para o trajeto da criança por meio do celular. Caso o aparelho saia da rota programada - se for para outro lugar no horário em que deveria estar na escola, por exemplo -, o responsável recebe um alerta em seu aparelho. No estande da Alcatel no Congresso GSM Américas - voltado para empresas de equipamentos e operadoras móveis como a TIM, a Claro e a Oi, que trabalham com a tecnologia GSM - a empresa também mostrará a seus visitantes como localizar rapidamente restaurantes ou cinemas próximos e como chegar até eles.